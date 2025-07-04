«Новый Орлеан» заключил двусторонний контракт с новичком года G-лиги Треем Александером
Защитник продолжит карьеру в «Пеликанс».
Трей Александер (22 года, 193 см) подписал двустороннее соглашение с «Новым Орлеаном».
Прошлый сезон защитник провел в составе «Денвера», набирая в среднем 1,4 очка за 5 минут на паркете в 22 матчах.
Выступая за фарм-клуб «Наггетс» в G-лиге, Александер записывал на свой счет 25,8 очка, 5,7 подбора и 5,6 передачи в среднем в 30 матчах. По итогам сезона защитник был признан лучшим новичком Лиги развития.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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