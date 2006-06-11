У Кевина Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия

По словам президента «Голден Стэйт» Боба Майерса, у форварда команды Кевина Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия. МРТ-обследование назначено на завтра.
Как отмечает журналист ESPN.com Тим Бонтемпс, Майерс сдерживал слезы, когда сообщал новость.
Дюрэнт, дебютировавший в финальной серии c «Торонто» после повреждения голени, усугубил травму во 2-й четверти и пропустил остаток встречи.
Несмотря на потерю одного из своих лидеров, «Уорриорз» смогли одержать победу в гостях и сократили отставание в серии (106:105, 2-3).
Финальная серия НБА потрясает драматизмом, но все самое интересное впереди. Подпишитесь на лучший баскетбольный телеграм прямо сейчас, чтобы не пропустить главное