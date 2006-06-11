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    У Кевина Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия

    Теги травмы Голден Стэйт Торонто НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Боб Майерс Баскетбол

    По словам президента «Голден Стэйт» Боба Майерса, у форварда команды Кевина Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия. МРТ-обследование назначено на завтра.

    Как отмечает журналист ESPN.com Тим Бонтемпс, Майерс сдерживал слезы, когда сообщал новость.

    Дюрэнт, дебютировавший в финальной серии c «Торонто» после повреждения голени, усугубил травму во 2-й четверти и пропустил остаток встречи.

    Несмотря на потерю одного из своих лидеров, «Уорриорз» смогли одержать победу в гостях и сократили отставание в серии (106:105, 2-3).

    Финальная серия НБА потрясает драматизмом, но все самое интересное впереди. Подпишитесь на лучший баскетбольный телеграм прямо сейчас, чтобы не пропустить главное

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