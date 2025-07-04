Айзейя Хартенштайн: «Дэйгнолт перед матчами показывает видео с охотящимися животными»

Центровой «Оклахомы» рассказал, как Марк Дэйгнолт мотивирует игроков.

«Марк Дэйгнолт – хороший тренер, но немного сумасшедший. Иногда перед матчами или тренировками он нам показывал видео с животными, выходящими на охоту. Такие вот странные вещи, которые он проецирует на баскетбол.

Он отличный тренер в том плане, как он может мотивировать игроков, как он придает всем уверенности, как объясняет баскетбол. Он всегда повторяет, что нужно не реагировать на внешние обстоятельства – не радоваться чрезмерно, не вешать нос из-за поражений», – объяснил Хартенштайн .