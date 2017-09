Игроки «Лос-Анджелес Спаркс» покинули площадку во время гимна США перед 1-м матчем финала Женской НБА

Финалисты Женской НБА «Миннесота Линкс» и «Лос-Анджелес Спаркс» выразили протест против недавних заявлений президента США Дональда Трампа во время гимна страны перед 1-м матчем решающей серии Женской НБА.

Баскетболистки и тренеры «Линкс» слушали гимн, сцепившись руками. Их соперницы из Лос-Анджелеса предпочли покинуть площадку и во время исполнения гимна находились в раздевалке.

Трамп на прошлой неделе жестко раскритиковал спортсменов НФЛ, которые выражают протест во время гимна США, назвав их «сукиными детьми» и призвав владельцев клубов расставаться с такими игроками.

Трамп также отменил традиционную встречу с чемпионами НБА «Голден Стэйт».

The scene at Game 1 of the WNBA Finals. The Lynx link arms during the anthem, the Sparks stay in the locker room. pic.twitter.com/jckFULAvux