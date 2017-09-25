Игроки «Лос-Анджелес Спаркс» покинули площадку во время гимна США перед 1-м матчем финала Женской НБА
Финалисты Женской НБА «Миннесота Линкс» и «Лос-Анджелес Спаркс» выразили протест против недавних заявлений президента США Дональда Трампа во время гимна страны перед 1-м матчем решающей серии Женской НБА.
Баскетболистки и тренеры «Линкс» слушали гимн, сцепившись руками. Их соперницы из Лос-Анджелеса предпочли покинуть площадку и во время исполнения гимна находились в раздевалке.
Трамп на прошлой неделе жестко раскритиковал спортсменов НФЛ, которые выражают протест во время гимна США, назвав их «сукиными детьми» и призвав владельцев клубов расставаться с такими игроками.
Трамп также отменил традиционную встречу с чемпионами НБА «Голден Стэйт».
The scene at Game 1 of the WNBA Finals. The Lynx link arms during the anthem, the Sparks stay in the locker room. pic.twitter.com/jckFULAvux— Lindsey Thiry (@LindseyThiry) 24 сентября 2017 г.
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