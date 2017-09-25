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    Игроки «Лос-Анджелес Спаркс» покинули площадку во время гимна США перед 1-м матчем финала Женской НБА

    Теги женская НБА НБА фото НФЛ Лос-Анджелес жен Миннесота жен политика Дональд Трамп

    Финалисты Женской НБА «Миннесота Линкс» и «Лос-Анджелес Спаркс» выразили протест против недавних заявлений президента США Дональда Трампа во время гимна страны перед 1-м матчем решающей серии Женской НБА.

    Баскетболистки и тренеры «Линкс» слушали гимн, сцепившись руками. Их соперницы из Лос-Анджелеса предпочли покинуть площадку и во время исполнения гимна находились в раздевалке.

    Трамп на прошлой неделе жестко раскритиковал спортсменов НФЛ, которые выражают протест во время гимна США, назвав их «сукиными детьми» и призвав владельцев клубов расставаться с такими игроками.

    Трамп также отменил традиционную встречу с чемпионами НБА «Голден Стэйт».

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