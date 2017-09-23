Крис Пол: «Сомневаюсь, что Трамп сможет в лицо назвать кого-то из игроков сукиным сыном»

Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, который сегодня объявил об отмене традиционной встречи с чемпионами «Голден Стэйт».

«В нашей стране происходит столько всего, а ты сосредоточен на тех, кто встает на колено во время гимна и посещает Белый дом.

Сомневаюсь в том, что ему хватит духу назвать любого из этих игроков сукиным сыном в лицо», – написал Пол.

Трамп ранее раскритиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста встают на колено во время гимна США, назвав их «сукиными детьми».