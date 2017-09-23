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    Крис Пол: «Сомневаюсь, что Трамп сможет в лицо назвать кого-то из игроков сукиным сыном»

    Теги Голден Стэйт Хьюстон Крис Пол НБА политика Дональд Трамп

    Разыгрывающий «Хьюстона» Крис Пол выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, который сегодня объявил об отмене традиционной встречи с чемпионами НБА «Голден Стэйт».

    «В нашей стране происходит столько всего, а ты сосредоточен на тех, кто встает на колено во время гимна и посещает Белый дом.

    Сомневаюсь в том, что ему хватит духу назвать любого из этих игроков сукиным сыном в лицо», – написал Пол.

    Трамп ранее раскритиковал игроков НФЛ, которые в знак протеста встают на колено во время гимна США, назвав их «сукиными детьми».

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