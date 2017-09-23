Кобе Брайант: «Президент, вызывающий раздор и ненависть, не сможет «снова сделать Америку великой»

Экс-игрок «Лейкерс» Кобе Брайант присоединился к ЛеБрону Джеймсу из «Кливленда», который раскритиковал президента США Дональда Трампа за отмену встречи с .

«Президент, одно имя которого само по себе вызывает разногласия и гнев. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», – написал Брайант в твиттере.

Президент Мэджик Джонсон выразил «Уорриорз» слова поддержки.

«Я поддерживаю чемпионов «Голден Стэйт», их владельцев, игроков и болельщиков.

Игроки «Голден Стэйт» являются чемпионами, это люди принципа, которые заботятся о своем сообществе», – написал Джонсон.