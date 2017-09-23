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    Кобе Брайант: «Президент, вызывающий раздор и ненависть, не сможет «снова сделать Америку великой»

    Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант НБА политика Дональд Трамп

    Экс-игрок «Лейкерс» Кобе Брайант присоединился к ЛеБрону Джеймсу из «Кливленда», который раскритиковал президента США Дональда Трампа за отмену встречи с «Голден Стэйт».

    «Президент, одно имя которого само по себе вызывает разногласия и гнев. Чьи слова провоцируют раздор и ненависть. Вряд ли он сможет «снова сделать Америку великой», – написал Брайант в твиттере.

    Президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил «Уорриорз» слова поддержки.

    «Я поддерживаю чемпионов НБА «Голден Стэйт», их владельцев, игроков и болельщиков.

    Игроки «Голден Стэйт» являются чемпионами, это люди принципа, которые заботятся о своем сообществе», – написал Джонсон.

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