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    Чарльз Баркли: «Бедные детки зарабатывают по 30-40 млн, но не могут играть два дня подряд»

    Теги НБА Чарльз Баркли

    Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли раскритиковал решение лиги продлить регулярный чемпионат и сократить количество случаев, когда команда проводит матчи два дня подряд.

    «Хочу похвалить НБА. Видишь ли, эти бедные детки не могут играть два дня подряд. Они зарабатывают по 30, 40 миллионов долларов в год. А мы стараемся создать для них более комфортабельные условия. 40 миллионов долларов в год, но нам нельзя их напрягать. Частных самолетов и четырехзвездочных отелей недостаточно, поэтому хочу похвалить НБА за то, что она делает условия для этих бедных деток такими комфортабельными», – передает слова Баркли репортер WFAA.

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