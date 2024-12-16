Скотти Барнс возобновил легкие упражнения. Форвард «Торонто» восстанавливается после травмы голеностопа
Скотти Барнс успешно восстанавливается после травмы.
Форвард «Торонто» возобновил легкие упражнения с ассистентами на площадке. Он бегает и прыгает, не испытывая затруднений.
Лидер канадской команды восстанавливается после травмы голеностопа, которую получил 9 декабря. Ожидалось, что Скотти пропустит несколько недель.
В этом сезоне Барнс набирает в среднем 20,6 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи за матч.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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