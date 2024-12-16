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«Лейкерс» предпочитают глубину состава приобретению третьей звезды. От клуба ждут как минимум одну сделку (Джейк Фишер)

«Лейкерс» собираются усилить состав по ходу сезона.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «озерники» предпочитают добавить глубины составу варианту с приобретением третьей звезды.

Отмечается, что от клуба ждут как минимум одну сделку до наступления дедлайна на обмены в феврале.

«Лейкерс» на старте сезона занимают 29-ю строчку в НБА по очкам от игроков скамейки. С результатом 14-12 команда идет на 10-м месте в Западной конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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logoЛейкерс
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