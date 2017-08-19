Чарльз Баркли о беспорядках в Вирджинии: «Мне 54 года, и ни дня в своей жизни я не беспокоился по поводу этих дурацких памятников»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал беспорядки в Шарлотсвилле, связанные с памятниками конфедератам.

В Шарлоттсвиле 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки.

«Я не собираюсь тратить свое время на переживания относительно этих памятников конфедератам, это пустая трата сил. Знаешь, что я буду делать вместо этого? Продолжу заниматься хорошими делами, буду стараться менять что-то в черном сообществе, в первую очередь именно там, поскольку я из их числа, но также буду стараться творить добро для всего мира.

Я не собираюсь впустую тратить время, выкрикивая что-то в адрес неонацистов, которые меня возненавидят в любом случае; и я не намерен тратить свое время на переживания по поводу памятников, которые стоят по всей стране.

Я никогда не обращал на них внимания… Слушай, мне 54 года, эти памятники не вызывали у меня беспокойства, не было дня в моей жизни, чтобы я о них подумал. И если ты спросишь большинство черных, по правде говоря, они тоже ни разу не парились из-за этих дурацких памятников.

Нам, чернокожим, прежде всего стоит беспокоиться по поводу уровня нашего образования. Нам надо прекратить убивать друг друга, надо придумать, как повысить наши экономические возможности и все такое прочее. Все это жизненно важно и необходимо. Зачем мне тратить время на крики в адрес неонацистов или говорить: «Мужик, ты должен снести этот памятник», – заявил Баркли.