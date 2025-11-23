Бортолето потеряет 5 позиций на старте Гран-при Катара за столкновение со Строллом
Бортолето потеряет 5 позиций на старте гонки в Катаре.
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето потеряет пять позиций на старте предстоящего Гран-при Катара, который пройдет на следующей неделе.
Бортолето был оштрафован за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Лансом Строллом в первом повороте на старте Гран-при Лас-Вегаса.
Из-за ошибки Бортолето маневр закончился столкновением и сходом обоих гонщиков с дистанции Гран-при.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
