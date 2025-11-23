Джордж Расселл о 3-м месте в Лас-Вегасе: «Подиум – это максимум, чего можно было добиться»

Расселл сомневается, что смог бы победить в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 3-е место на Гран-при Лас-Вегаса.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Когда Макс выехал с пит-стопа, я подумал, что у меня появился шанс. У него были холодные шины, и я атаковал изо всех сил.

Я израсходовал резину, после чего сказал по радио, что не уверен, дотянут ли шины до конца гонки.

Было очень тяжело. Не лучшая гонка в нашем исполнении. Вероятно, подиум – это максимум, чего мы могли добиться», – сказал Расселл.

