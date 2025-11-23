Джордж Расселл о 3-м месте в Лас-Вегасе: «Подиум – это максимум, чего можно было добиться»
Расселл сомневается, что смог бы победить в Лас-Вегасе.
Пилот «Мерседеса» прокомментировал 3-е место на Гран-при Лас-Вегаса.
Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Когда Макс выехал с пит-стопа, я подумал, что у меня появился шанс. У него были холодные шины, и я атаковал изо всех сил.
Я израсходовал резину, после чего сказал по радио, что не уверен, дотянут ли шины до конца гонки.
Было очень тяжело. Не лучшая гонка в нашем исполнении. Вероятно, подиум – это максимум, чего мы могли добиться», – сказал Расселл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
