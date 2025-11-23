Оскар Пиастри о 4-м месте в Лас-Вегасе: «Тут особо нечего сказать»

Пиастри описал трудности в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » недоволен 4-м местом на Гран-при Лас-Вегаса, на которое пробился благодаря 5-секундному штрафу Кими Антонелли за фальстарт.

По итогам заезда Ландо Норрис стал 2-м, что позволило британцу увеличить отрыв от Пиастри в личном зачете до 30 очков.

«Тут особо нечего сказать. Мне кажется, я был одним из немногих, кто тормозил на старте гонки, чтобы вписаться в поворот – и меня выдавили. Но все нормально. Что есть, то есть.

Остальная гонка тоже получилась насыщенной, я допустил довольно немало ошибок. С самого старта и вплоть до финиша было несколько трудных моментов.

Темп местами был хорошим. В чистом воздухе мы были очень быстры, но до него и после было трудно. Местами случались небольшие блокировки. Наверное, это не самая моя любимая трасса, но в году было много треков, которые я не люблю, но мне все же удавалось добиваться там хорошего результата.

Старт получился плохим, мне потребовалось время, чтобы найти темп. И я надолго застрял позади [Кими] Антонелли, что довольно сильно сказалось на моем темпе», – отметил Пиастри.

