Льюис Хэмилтон: «Это худший сезон в карьере. Что бы я ни делал, становится только хуже»

Хэмилтон разочарован гонкой в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что разочарован и своим выступлением в прошедшей гонке, и тем, как для него в целом сложился нынешний сезон.

На данный момент Хэмилтону впервые в карьере ни разу не удалось попасть на подиум по ходу сезона – его лучшим достижением остается победа в спринте в рамках Гран-при Китая.

В Лас-Вегасе Хэмилтон финишировал десятым и набрал один балл.

«Ощущения просто ужасные. Это мой худший сезон в карьере, и вне зависимости от того, как сильно я стараюсь и что бы я ни делал, становится только хуже. Несмотря на то, что я пытаюсь выжимать из болида абсолютно все, что только возможно», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й