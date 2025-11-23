Актер Терри Крюс довез пилотов «Ф-1» до подиума Гран-при Лас-Вегаса на «Кадиллаке» из Lego

В Лас-Вегасе пилотам устроили уникальный проезд по трассе перед подиумом.

Пилоты Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл финишировали на Гран-при Лас-Вегаса на 1-м, 2-м и 3-м месте соответственно.

После финиша гонщиков довезли до подиума на «Кадиллаке», собранном из конструктора Lego. За рулем машины сидел актер Терри Крюс.

