Гельмут Марко: «Невероятная гонка Ферстаппена, мастерское выступление»

В «Ред Булл» довольны победой Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что в команде остались очень довольны выступлением Ферстаппена.

Макс сумел опередить Ландо Норриса на старте гонки и затем атаковал, стремясь удержать лидерство и оторваться от гонщика «Макларена », что ему в итоге и удалось сделать.

«Невероятная гонка Ферстаппена . Макс блестяще прошел первый поворот. При этом поражает, что после этого в «Макларене» сказали Ландо Норрису идти до конца и атаковать на пределе. Мы сказали Максу действовать так же – что он и делал, устанавливая один лучший круг за другим. Мастерское выступление.

Наши инженеры внимательно отслеживали ситуацию на трассе – и в вопросе контроля износа шин мы были лучше конкурентов. Мы смогли дольше оставаться на трассе, Макс всегда оставлять про запас некоторый ресурс шин. И выбор настроек болида оказался абсолютно верным», – рассказал Марко.

