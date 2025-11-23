Ландо Норрис о старте: «Мой косяк, действовал слишком агрессивно, но 2-е место – хороший результат»

Норрис признал ошибку в Вегасе и прокомментировал вторую позицию.

На Гран-при Лас-Вегаса пилот «Макларена » Ландо Норрис уступил лишь сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену .

Британец, стартовавший с поула, в первом повороте пропустил Ферстаппена и гонщика «Мерседеса » Джорджа Расселла, но затем поднялся на второе место.

«Я дал Максу победить – пропустил, чтобы он провел классную гонку! Нет, на самом деле просто затормозил слишком поздно – мой косяк.

Не лучшее выступление, но если этот парень побеждает с отрывом в 20 секунд, значит, он справился лучше и был быстрее.

Веселая гонка. Сложная, как всегда, но веселая.

Я ошибся. В первом повороте нужно быть агрессивным, но я действовал слишком агрессивно. И расплатился за это – так иногда случается.

Но это все равно хороший результат, большие очки. Не сказать, что я сильно разочарован. Должен поздравить Макса и «Ред Булл », они провели хорошую гонку. Впереди следующий этап», – сказал Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й