Норрису для титула в Катаре достаточно выиграть 2 очка у Пиастри и Ферстаппена

Норрис близок к досрочному чемпионству в «Формуле-1».

После Гран-при Лас-Вегаса на счету пилота «Макларена » Ландо Норриса 390 очков, его напарник Оскар Пиастри и гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен набрали 366.

Британец может оформить титул в следующие выходные, на Гран-при Катара, за один этап до конца сезона. Ландо станет чемпионом досрочно, если выиграет у обоих соперников два очка или более.

Ближайший уик-энд пройдет со спринтом, гонщики могут заработать до 33 баллов – восемь в субботу и 25 в воскресенье.

Норрис опережает Пиастри на 30 очков за 2 Гран-при до конца сезона, Ферстаппена – на 42

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025