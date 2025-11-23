Макс Ферстаппен: «Машина лучше работала с шинами, все было под контролем – это позволило атаковать сильнее»

Ферстаппен доволен победой в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги победного для себя Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что хороший темп болида на данной трассе стал для него и команды приятной неожиданностью.

Также Ферстаппен поделился мнением о том, как этот результат влияет на его шансы в борьбе за победу в чемпионате. За два Гран-при до финиша Ферстаппен отстает от лидирующего в общем зачете Ландо Норриса на 42 очка.

«Обычно гонка в Лас-Вегасе получается для нас тяжелой. В прошлом наша машина не очень хорошо работала с шинами на этой трассе, но сегодня, по ощущениям, все было под контролем и у меня была возможность атаковать чуть сильнее.

Это позволило развить более высокий темп, а также я смог дольше оставаться на трассе и разбить гонку на два равных отрезка. Это здорово помогло. Машина работала отлично, гораздо больше, чем обычно на этой трассе, отвечала моим предпочтениям. И в итоге нам удалось создать неплохой отрыв.

Что касается ситуации в чемпионате, то отрыв по-прежнему очень велик. Но мы всегда стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей. И на этот раз мы финишировали первыми.

В оставшихся гонках мы тоже постараемся победить, ну а после финиша Гран-при Абу-Даби посмотрим, где окажемся», – рассказал Ферстаппен.

