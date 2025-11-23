Андреа Стелла: «Пиастри нужен победный настрой в последних гонках, впереди захватывающая развязка сезона»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал второе место Ландо Норриса, который уступил пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену на старте.
«Откровенно говоря, Макс оказался быстрее фактически в любых условиях, поэтому в какой-то момент мы посчитали, что второе место станет приемлемым результатом с учетом борьбы за титул.
Не уверен, что удалось бы сохранить лидерство с таким темпом Ферстаппена», – заявил босс.
Менеджер также оценил шансы Оскара Пиастри на чемпионство – австралиец финишировал четвертым и отстает от напарника на 30 баллов:
«Значение имеет лишь математика. Оскару нужно приехать на последние две гонки с победным настроем, а затем действовать по обстоятельствам.
Впереди очень захватывающая и интересная развязка сезона. Макс, Ландо, Оскар и все остальные будут нацелены на победу на следующей гонке. Посмотрим, что будет дальше».
Норрис опережает Пиастри на 30 очков за 2 Гран-при до конца сезона, Ферстаппена – на 42
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й