18

Лео Туррини о критике Элканна: «Феррари» не выигрывала с 2007-го точно не из-за Алонсо, Феттеля, Леклера или Хэмилтона. Мы никогда не победим, если не поймем это»

Туррини считает странными претензии президента «Феррари» к пилотам.

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини отреагировал на критику в адрес Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера со стороны Джона Элканна – президент «Феррари» предложил гонщикам сосредоточиться на выступлениях и «меньше говорить».

«Не успеваешь поблагодарить Джона Элканна за триумф в WEC спустя 53 года (а я успел, если это что-то значит!), как он сам, президент «Феррари», выдает ошеломляющее заявление. Боюсь, ошеломляющее не только для меня.

Он идет в прямую атаку на Карлетто и Баронета, уже упомянутых Леклера и Хэмилтона. Которые, бедняги, возможно, несут свою долю ответственности. Но их нельзя винить в проваленном сезоне «Ф-1». Я уже не говорю о том, что если «красные не выигрывали титул с 2007 года, то, может, проблема не в тех, кто сидит за рулем в 2025-м.

Хэмилтон пока проваливается, но что за машина в его распоряжении?! А Леклер, черт возьми, ждет приличный болид со старшей школы.

А если кто-то скажет мне: «О, но мы возьмем Ферстаппена». Ну, я не буду отказываться – вы знаете, что я думаю о Супермаксе.

Но рассуждая с холодной головой после Гран-при Бразилии – нет, это не годится.

Повторюсь. Джону Элканну, как бы ни считали многие, не все равно на выступления «Феррари» в Гран-при. Я знаю это, так как мы знакомы.

Но если племянник Джанни Аньелли правда считает, что проблема «Гарцующего жеребца» в болтунах-пилотах, ему как минимум нужно сменить советников, консультантов и менеджеров.

Поверьте мне: если после Шумахера и Райкконена «Феррари» не выигрывала, то уж точно не из-за Алонсо, Феттеля, Леклера или Хэмилтона. Если мы это не поймем, то действительно никогда не победим», – написал журналист.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Дженсон Баттон о том, что пилотам «Феррари» надо «меньше говорить»: «Может, Элканну стоит подать пример»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
