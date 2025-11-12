Дженсон Баттон о том, что пилотам «Феррари» надо «меньше говорить»: «Может, Элканну стоит подать пример»

Баттон отреагировал на критику гонщиков «Феррари» со стороны руководства.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о словах президента «Феррари» Джона Элканна: босс заявил, что в команде есть пилоты, которым «надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«Может, Джону стоит подать пример», – написал Дженсон в комментариях к посту Sky Sports.

