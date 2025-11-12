Себастьян Феттель о потенциальной должности в «Ф-1»: «Должна быть цель, не хочу делать это ради денег»
Феттель назвал условия для работы в «Ф-1».
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель порассуждал о возможном возвращении в «Формулу-1» в новой роли.
«Если это окажется чем-то полезным, вызовом, а также будет человеческий аспект, который мне действительно нравится, то почему нет?
Должна быть цель. Я не хочу делать это ради денег и не хочу находиться тут просто ради того, чтобы находиться. Это не в моей природе, подобное будет казаться мне неправильным.
Может, какая-то новая роль… Не знаю. Я не стучусь в двери и не говорю: «Эй, можете нанять меня куда-нибудь?» – сообщил немец на Гран-при Сан-Паулу.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
