Себастьян Феттель о потенциальной должности в «Ф-1»: «Должна быть цель, не хочу делать это ради денег»

Феттель назвал условия для работы в «Ф-1».

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель порассуждал о возможном возвращении в «Формулу-1» в новой роли.

«Если это окажется чем-то полезным, вызовом, а также будет человеческий аспект, который мне действительно нравится, то почему нет?

Должна быть цель. Я не хочу делать это ради денег и не хочу находиться тут просто ради того, чтобы находиться. Это не в моей природе, подобное будет казаться мне неправильным.

Может, какая-то новая роль… Не знаю. Я не стучусь в двери и не говорю: «Эй, можете нанять меня куда-нибудь?» – сообщил немец на Гран-при Сан-Паулу.

Феттель приехал на Гран-при впервые с апреля и продвигает новую экоинициативу в Бразилии