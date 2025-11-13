Гюнтер Штайнер допускает уход Пиастри из «Макларена»: «Да, особенно если он не выиграет чемпионат»

Пиастри может уйти из «Макларена» – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о будущем Оскара Пиастри .

Штайнер полагает, что Пиастри может уйти из «Макларена » после сезона-2026, если не сможет выиграть чемпионский титул.

В данный момент Пиастри занимает второе место в общем зачете и за три гонки до финиша сезона отстает от Ландо Норриса на 24 очка.

«Да, особенно если он не выиграет чемпионат. Думаю, у Пиастри будут очень хорошие шансы оказаться за рулем отличного болида в любой другой топ-команде. Он очень хороший гонщик, а перемены порой только к лучшему. И он еще довольно молод, он сможет адаптироваться. Думаю, ему стоит сменить команду, и мне кажется, это он и сделает. Это мое мнение.

Пиастри нужно будет собраться, отдохнуть, и вернуться в следующем сезоне, став еще сильнее. Если же он не сможет стать сильнее, но тогда ему будет лучше сменить команду. Но он еще вполне может вернуться и отыграться, я высоко оцениваю его возможности», – рассказал Штайнер.

