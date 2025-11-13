Джордж Расселл: «В следующем году в «Ф-1» будет очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы»

Расселл ожидает много неожиданных обгонов в 2026 году.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о том, чего стоит ждать в следующем сезоне, когда «Формула-1 » перейдет на новый технической регламент.

Расселл уверен, что благодаря новым силовым установкам, в которых распределение мощности между ДВС и электрической батареей будет составлять 50 на 50, в гонках будут происходить обгоны на тех участках трассы, где раньше размен позициями был невозможен.

«Я бы сказал, что уже 95 процентов персонала команды работает над болидом 2026 года. Своего рода «последними воинами», кто работает с машиной этого года, остается только гоночная команда, которая работает на трассе.

Но с точки зрения разработки уже вся команда работает над машиной следующего года. Даже я, когда провожу сессии на симуляторе, работаю только с моделью болида 2026 года и сосредоточен только на этом.

В следующем году вы увидите очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы, на участках, где раньше обгонов вообще не происходило. Если у гонщика закончится заряд батареи, а у другого гонщика позади него будет оставаться часть заряда для использования на конкретном участке трассы, он сможет использовать его и внезапно просто проехать мимо в повороте, где раньше обгон вообще был невозможен», – рассказал Расселл.

