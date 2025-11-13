  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «В следующем году в «Ф-1» будет очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы»
7

Джордж Расселл: «В следующем году в «Ф-1» будет очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы»

Расселл ожидает много неожиданных обгонов в 2026 году.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о том, чего стоит ждать в следующем сезоне, когда «Формула-1» перейдет на новый технической регламент.

Расселл уверен, что благодаря новым силовым установкам, в которых распределение мощности между ДВС и электрической батареей будет составлять 50 на 50, в гонках будут происходить обгоны на тех участках трассы, где раньше размен позициями был невозможен.

«Я бы сказал, что уже 95 процентов персонала команды работает над болидом 2026 года. Своего рода «последними воинами», кто работает с машиной этого года, остается только гоночная команда, которая работает на трассе.

Но с точки зрения разработки уже вся команда работает над машиной следующего года. Даже я, когда провожу сессии на симуляторе, работаю только с моделью болида 2026 года и сосредоточен только на этом.

В следующем году вы увидите очень много обгонов в совершенно нехарактерных местах трассы, на участках, где раньше обгонов вообще не происходило. Если у гонщика закончится заряд батареи, а у другого гонщика позади него будет оставаться часть заряда для использования на конкретном участке трассы, он сможет использовать его и внезапно просто проехать мимо в повороте, где раньше обгон вообще был невозможен», – рассказал Расселл.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
регламент
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
техника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну»
38 минут назад
Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»
вчера, 19:34
Перес завершил первый день тестов с «Кадиллаком»
вчера, 18:33
Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед
вчера, 17:50
Гран-при Аргентины хотят вернуть в календарь «Формулы-1» в 2028 году (Джо Сейвард)
вчера, 17:07
Эдриан Ньюи: «Частично мою мотивацию питает страх неудачи. Жена жалуется, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида»
вчера, 16:29
Маттиа Бинотто: «Гонщикам начинают нравиться болиды-2026. Это будет хорошее шоу, уверен»
вчера, 15:49
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Хэмилтон не нашел в команде того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе»
вчера, 15:36
Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул
вчера, 15:10
Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)
вчера, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото