Гюнтер Штайнер: «Не думал, что Норрис отыграется. Я ошибался»

Штайнер признал, что ошибался, когда критиковал Норриса.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался об успешных выступлениях пилота «Макларена » Ландо Норриса , который стал новым лидером «Формулы-1».

«Я не верил, что он на такое способен, однако он выступает фантастически. Я не думал, что он так отыграется, но он это сделал. Я ошибался.

Но есть одно «но»: впереди еще четыре гонки – три [основных] и один спринт.

Что я вижу в Норрисе? То, чего не ожидал увидеть. Очевидно, он испытывал трудности, но собрался. Если получится держать себя в руках, считаю, он на пути к чемпионству.

Его сильно критиковали, в том числе я – признаю это. Но он доказал, что я неправ. Молодец, снимаю шляпу», – заявил итальянец.

