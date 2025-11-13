4

Гюнтер Штайнер: «Не думал, что Норрис отыграется. Я ошибался»

Штайнер признал, что ошибался, когда критиковал Норриса.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об успешных выступлениях пилота «Макларена» Ландо Норриса, который стал новым лидером «Формулы-1».

«Я не верил, что он на такое способен, однако он выступает фантастически. Я не думал, что он так отыграется, но он это сделал. Я ошибался.

Но есть одно «но»: впереди еще четыре гонки – три [основных] и один спринт.

Что я вижу в Норрисе? То, чего не ожидал увидеть. Очевидно, он испытывал трудности, но собрался. Если получится держать себя в руках, считаю, он на пути к чемпионству.

Его сильно критиковали, в том числе я – признаю это. Но он доказал, что я неправ. Молодец, снимаю шляпу», – заявил итальянец.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
