Экс-тренер Пиастри: «Не верю в теории заговора, «Макларен» действует очень справедливо»

Бывший тренер Пиастри высказался о предполагаемом фаворитизме в «Макларене».

Ким Кидл, работавший тренером пилота «Макларена » Оскара Пиастри до конца прошлого года, прокомментировал мнение о том, что команда работает на титул Ландо Норриса .

«Могу понять, почему это может показаться подозрительным, если смотришь со стороны. Но в «Макларене» действуют очень справедливо и справляются с этим очень здорово внутри команды.

По ходу сезона болид активно развивается, происходят другие события – не только в «Макларене», но и в других коллективах. Да, на старте сезона «Макларен» был явно быстрейшей машиной, и Оскар пилотировал невероятно здорово. Но затем «Ред Булл» начал подтягиваться, а Макс [Ферстаппен], естественно, является грозным соперником. Даже «Мерседес » и «Феррари» выдавали сильные гонки, и «Макларен» уже не мог выезжать на трассу и доминировать.

Можно добавить к этому потерю уверенности в себе – называйте это как хотите – или трудные трассы для Оскара. Разрывы в «Формуле-1» настолько плотные, что потеря одной десятой приводит к быстрому ухудшению результатов.

Так что я просто не верю в теории заговора. Считаю, все прозрачно и вполне справедливо. Может, все дело в том, что ты проводишь пару тяжелых уик-эндов и оказываешься в трудной ситуации – ведь тебе всего 24 года, а ты уже в погоне за титулом на мировой арене», – порассуждал Кидл.

