  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-тренер Пиастри: «Не верю в теории заговора, «Макларен» действует очень справедливо»
1

Экс-тренер Пиастри: «Не верю в теории заговора, «Макларен» действует очень справедливо»

Бывший тренер Пиастри высказался о предполагаемом фаворитизме в «Макларене».

Ким Кидл, работавший тренером пилота «Макларена» Оскара Пиастри до конца прошлого года, прокомментировал мнение о том, что команда работает на титул Ландо Норриса.

«Могу понять, почему это может показаться подозрительным, если смотришь со стороны. Но в «Макларене» действуют очень справедливо и справляются с этим очень здорово внутри команды.

По ходу сезона болид активно развивается, происходят другие события – не только в «Макларене», но и в других коллективах. Да, на старте сезона «Макларен» был явно быстрейшей машиной, и Оскар пилотировал невероятно здорово. Но затем «Ред Булл» начал подтягиваться, а Макс [Ферстаппен], естественно, является грозным соперником. Даже «Мерседес» и «Феррари» выдавали сильные гонки, и «Макларен» уже не мог выезжать на трассу и доминировать.

Можно добавить к этому потерю уверенности в себе – называйте это как хотите – или трудные трассы для Оскара. Разрывы в «Формуле-1» настолько плотные, что потеря одной десятой приводит к быстрому ухудшению результатов.

Так что я просто не верю в теории заговора. Считаю, все прозрачно и вполне справедливо. Может, все дело в том, что ты проводишь пару тяжелых уик-эндов и оказываешься в трудной ситуации – ведь тебе всего 24 года, а ты уже в погоне за титулом на мировой арене», – порассуждал Кидл.

Ральф Шумахер о неудачах Пиастри: «Кошмарный сценарий для Уэббера, дежавю. Марку не хватает зрелости с Оскаром и честности к Норрису»

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoОскар Пиастри
logoМерседес
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Перес завершил первый день тестов с «Кадиллаком»
42 минуты назад
Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед
сегодня, 17:50
Гран-при Аргентины хотят вернуть в календарь «Формулы-1» в 2028 году (Джо Сейвард)
сегодня, 17:07
Эдриан Ньюи: «Частично мою мотивацию питает страх неудачи. Жена жалуется, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида»
сегодня, 16:29
Маттиа Бинотто: «Гонщикам начинают нравиться болиды-2026. Это будет хорошее шоу, уверен»
сегодня, 15:49
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Хэмилтон не нашел в команде того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе»
сегодня, 15:36
Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул
сегодня, 15:10
Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)
сегодня, 14:38
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон буквально тонет в жалости к себе»
сегодня, 13:57
Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)
сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото