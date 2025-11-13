Серхио Перес об освистывании Норриса: «Здорово, что фанаты показывают страсть, но нужно уважать победителя»
Перес призвал болельщиков проявлять страсть, не освистывая Норриса.
Экс-гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, возвращающийся в «Формулу-1» в 2026 году в составе «Кадиллака», прокомментировал свист зрителей в адрес пилота «Макларена» Ландо Норриса после побед в Мексике и Бразилии.
«Конечно, я не считаю, что это правильно – освистывать того, кто выиграл гонку. Но в то же время здорово, что фанаты проявляют свои чувства, показывают страсть. Однако, думаю, это необходимо делать с уважением.
Нужно уважать парня, который победил в гонке – всегда. Но что есть, то есть», – заявил мексиканец.
Мартин Брандл: «Если бы Норрис выбивал Переса три года подряд, я бы понял свист в Мексике»
Сотрудник «Рейсинг Буллз» жестами поддержал свист фанатов в адрес Норриса в Бразилии. Команда заявила, что это не отражает ее ценности
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
