Серхио Перес об освистывании Норриса: «Здорово, что фанаты показывают страсть, но нужно уважать победителя»

Перес призвал болельщиков проявлять страсть, не освистывая Норриса.

Экс-гонщик «Ред Булл » Серхио Перес , возвращающийся в «Формулу-1» в 2026 году в составе «Кадиллака », прокомментировал свист зрителей в адрес пилота «Макларена » Ландо Норриса после побед в Мексике и Бразилии.

«Конечно, я не считаю, что это правильно – освистывать того, кто выиграл гонку. Но в то же время здорово, что фанаты проявляют свои чувства, показывают страсть. Однако, думаю, это необходимо делать с уважением.

Нужно уважать парня, который победил в гонке – всегда. Но что есть, то есть», – заявил мексиканец.

