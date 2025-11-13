  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Наши взаимоотношения с Ландо Норрисом остались прежними, а то и стали лучше»
1

Оскар Пиастри: «Наши взаимоотношения с Ландо Норрисом остались прежними, а то и стали лучше»

Отношения Пиастри и Норриса только улучшились – считает австралиец.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что соперничество между ним и Ландо Норрисом в борьбе за чемпионский титул в этом году не оказало негативного влияния на их рабочие отношения.

По словам Пиастри, все спорные моменты они оставляют на трассе, а за пределами трека продолжают общаться и сохраняют хорошие отношения.

«Наши взаимоотношения с Ландо остались прежними, а то и стали лучше. Думаю, что они и правда улучшились – потому что теперь мы лучше друг друга знаем.

Мы уже третий сезон являемся напарниками, так что мы постепенно все лучше узнавали друг друга. И сейчас, вероятно, атмосфера в команде лучше, чем была ранее.

Мне кажется, мы оба относимся к тому типу людей, которые придерживаются правила «то, что случилось на трассе, остается на трассе». Да, сразу после гонки порой ты можешь выплеснуть какие-то эмоции, но в целом мы оба хорошо справляемся с тем, чтобы все спорные моменты оставались на трассе», – рассказал Пиастри.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Перес завершил первый день тестов с «Кадиллаком»
42 минуты назад
Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед
сегодня, 17:50
Гран-при Аргентины хотят вернуть в календарь «Формулы-1» в 2028 году (Джо Сейвард)
сегодня, 17:07
Эдриан Ньюи: «Частично мою мотивацию питает страх неудачи. Жена жалуется, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида»
сегодня, 16:29
Маттиа Бинотто: «Гонщикам начинают нравиться болиды-2026. Это будет хорошее шоу, уверен»
сегодня, 15:49
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Хэмилтон не нашел в команде того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе»
сегодня, 15:36
Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул
сегодня, 15:10
Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)
сегодня, 14:38
Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон буквально тонет в жалости к себе»
сегодня, 13:57
Хорнер может стать руководителем и совладельцем «Альпин» (TalkSport)
сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото