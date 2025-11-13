Оскар Пиастри: «Наши взаимоотношения с Ландо Норрисом остались прежними, а то и стали лучше»

Отношения Пиастри и Норриса только улучшились – считает австралиец.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри заявил, что соперничество между ним и Ландо Норрисом в борьбе за чемпионский титул в этом году не оказало негативного влияния на их рабочие отношения.

По словам Пиастри, все спорные моменты они оставляют на трассе, а за пределами трека продолжают общаться и сохраняют хорошие отношения.

«Наши взаимоотношения с Ландо остались прежними, а то и стали лучше. Думаю, что они и правда улучшились – потому что теперь мы лучше друг друга знаем.

Мы уже третий сезон являемся напарниками, так что мы постепенно все лучше узнавали друг друга. И сейчас, вероятно, атмосфера в команде лучше, чем была ранее.

Мне кажется, мы оба относимся к тому типу людей, которые придерживаются правила «то, что случилось на трассе, остается на трассе». Да, сразу после гонки порой ты можешь выплеснуть какие-то эмоции, но в целом мы оба хорошо справляемся с тем, чтобы все спорные моменты оставались на трассе», – рассказал Пиастри.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри