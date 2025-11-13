  • Спортс
  • Марк Уэббер: «Пиастри можно сравнить с Феттелем в сезоне-2010 – всего на третий сезон он борется за титул»
3

Марк Уэббер: «Пиастри можно сравнить с Феттелем в сезоне-2010 – всего на третий сезон он борется за титул»

Уэббер провел параллели между Пиастри и Феттелем.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер, который является менеджером Оскара Пиастри, рассказал о том, что гонщик «Макларена» напоминает ему Себастьяна Феттеля и борьбу за титул в сезоне-2010.

Тогда к последней гонке сезона в Абу-Даби на титул претендовали сразу четверо – Феттель, сам Уэббер, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.

Феттель выиграл чемпионат 2010 года и стал на тот момент самым молодым чемпионом «Формулы-1» в истории, завоевав титул в возрасте 23 лет и 134 дней. Пиастри же совсем недавно исполнилось 24 года.

«Хотите верьте, хотите нет, но находясь за рулем болида [а не смотря на все со стороны] было даже проще, потому что ты сам все видишь и можешь контролировать ситуацию.

То сражение с участием Себа, Льюиса и Фернандо было потрясающим. Позади был длинный сезон, который всех нас вымотал, ведь «Ф-1» — это спорт высочайшего уровня, тут всегда нужно выкладываться на максимуме. Когда ты каждую неделю соревнуешься с лучшими, это отнимает все твои силы.

Оскар по-прежнему очень молод, его карьера только началась – его можно сравнить с Себом в сезоне-2010. И видя то, как он, будучи совсем молодым, на третий сезон в своей карьере уже борется за чемпионский титул, тебе все это кажется малореальным.

Участие в борьбе за титул – это в любом случае очень здорово. Многие гонщики за всю свою карьеру не получают такого шанса, так что ты в любом случае должен стараться искать в этом позитив. Хотя понятно и то, что при всем при этом тебе очень хочется победить», – рассказал Уэббер.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
