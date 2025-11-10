2

Себастьян Феттель: «Я удивился уходу Хорнера из «Ред Булл»

Феттель не ожидал ухода Хорнера из «Ред Булл».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что увольнение Кристиана Хорнера из «Ред Булл» стало для него неожиданностью.

Феттель завоевал с «Ред Булл» все четыре своих титула, работая с Хорнером – британец являлся бессменным руководителем команды с 2005 года. Однако летом этого года Хорнера убрали из руководства, а его должность во главе гоночной команды занял Лоран Мекьес:

«Да, я удивился. То есть, Кристиан очень долго работал в «Ред Булл», был тут с самого начала, он знает эту команду как свои пять пальцев.

Думаю, в этом году у «Ред Булл» было все необходимое. При этом я хорошо знаю и Лорана Мекьеса, знаю о его успехах, мне довелось с ним работать – он хороший человек и специалист.

Но я думаю, что Кристиан оставил после себя очень глубокий след. И не только из-за всех успехов, которых добилась команда «Ред Булл», но и потому, что он был очень важной частью этой команды. Он знал обо всем, что происходит».

Феттеля также спросили о возможном возвращении в «Ф-1» в качестве кого-то вроде руководителя – в частности, о желании в будущем сделать Себастьяна своим преемником некоторое время назад говорил советник «Ред Булл» Гельмут Марко:

«Я правда не знаю. Я читал обо всех этих слухах. Мы немного обсуждали это с Гельмутом, но это ничем не закончилось, скажем так. И я думаю, что вполне доволен тем, как сейчас складывается моя жизнь.

Я люблю «Формулу-1». И поначалу [по окончании карьеры] я даже не был уверен, хочу ли продолжать смотреть гонки. Потому что мне было нужно от всего этого дистанцироваться. И сейчас я продолжаю смотреть гонки, потому что люблю этот спорт.

Я знаю многих ребят, у меня сохраняются близкие отношения с ними. Я пока не могу сказать, появится ли у меня подходящая возможность, должность, перспектива. Может быть, в «Ред Булл» и правда появился какая-то роль для меня. Но тут только время покажет, так это или нет».

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoСебастьян Феттель
logoКристиан Хорнер
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Расселлу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно»
6 минут назад
«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
29 минут назад
Тото Вольфф: «Антонелли удалось сдержать Ферстаппена – это действительно сильный результат»
39 минут назад
Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»
сегодня, 12:49
Фредерик Вассер о сходе Хэмилтона: «Продолжать гонку не было смысла»
сегодня, 11:59
Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»
сегодня, 11:49
Габриэл Бортолето о сходе: «Ничего не могу с этим поделать. Нужно просто двигаться дальше»
сегодня, 11:41
«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»
сегодня, 11:21
Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточена больше на зарабатывании очков, чем на потенциале»
сегодня, 11:14
Джовинацци стал чемпионом WEC и отцом в один день
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото