Себастьян Феттель: «Я удивился уходу Хорнера из «Ред Булл»

Феттель не ожидал ухода Хорнера из «Ред Булл».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что увольнение Кристиана Хорнера из «Ред Булл » стало для него неожиданностью.

Феттель завоевал с «Ред Булл» все четыре своих титула, работая с Хорнером – британец являлся бессменным руководителем команды с 2005 года. Однако летом этого года Хорнера убрали из руководства, а его должность во главе гоночной команды занял Лоран Мекьес:

«Да, я удивился. То есть, Кристиан очень долго работал в «Ред Булл», был тут с самого начала, он знает эту команду как свои пять пальцев.

Думаю, в этом году у «Ред Булл» было все необходимое. При этом я хорошо знаю и Лорана Мекьеса, знаю о его успехах, мне довелось с ним работать – он хороший человек и специалист.

Но я думаю, что Кристиан оставил после себя очень глубокий след. И не только из-за всех успехов, которых добилась команда «Ред Булл», но и потому, что он был очень важной частью этой команды. Он знал обо всем, что происходит».

Феттеля также спросили о возможном возвращении в «Ф-1» в качестве кого-то вроде руководителя – в частности, о желании в будущем сделать Себастьяна своим преемником некоторое время назад говорил советник «Ред Булл» Гельмут Марко :

«Я правда не знаю. Я читал обо всех этих слухах. Мы немного обсуждали это с Гельмутом, но это ничем не закончилось, скажем так. И я думаю, что вполне доволен тем, как сейчас складывается моя жизнь.

Я люблю «Формулу-1». И поначалу [по окончании карьеры] я даже не был уверен, хочу ли продолжать смотреть гонки. Потому что мне было нужно от всего этого дистанцироваться. И сейчас я продолжаю смотреть гонки, потому что люблю этот спорт.

Я знаю многих ребят, у меня сохраняются близкие отношения с ними. Я пока не могу сказать, появится ли у меня подходящая возможность, должность, перспектива. Может быть, в «Ред Булл» и правда появился какая-то роль для меня. Но тут только время покажет, так это или нет».

