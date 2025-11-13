Хуан-Пабло Монтойя о свисте в адрес Норриса: «Ф-1» – это не конкурс популярности, тут главное уничтожить конкурентов»

Монтойя поддержал Норриса в ситуации с освистыванием.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Ландо Норрису нужно использовать негативную реакцию болельщиков и пустить ее себе на пользу.

Норриса в последних гонках дважды освистали болельщики во время церемонии награждения после Гран-при.

«Сейчас болельщики освистывают Ландо Норриса, потому что считают, что в «Макларене» ему подыгрывают и хотят, чтобы именно он выиграл чемпионат.

Мне же кажется, что в «Макларене » изменили болид таким образом, чтобы он стал быстрее в квалификации. И получилось так, что Норрис может управлять этой машиной [на пределах возможного], а Пиастри нет.

В любом случае, «Формула-1 » – это не конкурс популярности, тут главное уничтожить своих конкурентов. Если болельщики и другие пилоты тебя ненавидят, то тебе будет только легче уничтожить своих соперников на трассе. Эту ненависть можно использовать как топливо – которое делает победы только приятнее», – рассказал Монтойя.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри