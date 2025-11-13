Команды «Ф-1» подтвердили многолетнюю поддержку «Академии «Ф-1», «Кадиллак» присоединится к женской серии в 2027-м
«Академия «Ф-1» получила поддержку как минимум на несколько сезонов.
«Академия «Ф-1» объявила о многолетнем соглашении со всеми командами «Формулы-1».
Каждый из десяти действующих коллективов продолжит поддерживать по одной гонщице.
«Кадиллак», который начнет выступать в «Ф-1» в следующем году, присоединится к женскому чемпионату в 2027-м.
Сьюзи Вольфф: «Вы увидите женщину в гонке «Ф-1» в ближайшие 10 лет»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Академии «Ф-1»
