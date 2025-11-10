  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Суровый штраф для Пиастри – Оскар должен разделить ответственность с Антонелли»
10

Андреа Стелла: «Суровый штраф для Пиастри – Оскар должен разделить ответственность с Антонелли»

«Макларен» посчитал жестоким наказание Пиастри за аварию.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал десятисекундный штраф Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу.

На рестарте австралиец врезался в пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который, в свою очередь, выбил соперника из «Феррари» Шарля Леклера.

«Я бы сказал, наказание действительно жесткое. Да, была небольшая блокировка, но в то же время он сумел сохранить траекторию, вот что важно. Считаю, он должен разделить ответственность с Кими, ведь Кими в некотором роде знал, что Оскар на внутренней траектории, и столкновения можно было избежать, пожалуй.

Наверное, Кими также беспокоился из-за того, что на внешней находился Леклер. Сложная ситуация, разумеется, но, думаю, в целом это сурово – штраф для Оскара, а также то, что вину полностью возложили на него.

Теперь все позади, и я подчеркну, что мы уважаем стюардов. Мы принимаем это решение и движемся дальше», – заявил босс.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

Оскар Пиастри о штрафе: «Не понимаю, в чем меня обвиняют»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Бразилии
регламент
logoФИА
logoФеррари
logoОскар Пиастри
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoАндреа Стелла
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Расселлу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно»
9 минут назад
«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
32 минуты назад
Тото Вольфф: «Антонелли удалось сдержать Ферстаппена – это действительно сильный результат»
42 минуты назад
Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»
сегодня, 12:49
Себастьян Феттель: «Я удивился уходу Хорнера из «Ред Булл»
сегодня, 12:36
Фредерик Вассер о сходе Хэмилтона: «Продолжать гонку не было смысла»
сегодня, 11:59
Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»
сегодня, 11:49
Габриэл Бортолето о сходе: «Ничего не могу с этим поделать. Нужно просто двигаться дальше»
сегодня, 11:41
«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»
сегодня, 11:21
Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточена больше на зарабатывании очков, чем на потенциале»
сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото