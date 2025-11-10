Андреа Стелла: «Суровый штраф для Пиастри – Оскар должен разделить ответственность с Антонелли»

«Макларен» посчитал жестоким наказание Пиастри за аварию.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал десятисекундный штраф Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу.

На рестарте австралиец врезался в пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли, который, в свою очередь, выбил соперника из «Феррари » Шарля Леклера.

«Я бы сказал, наказание действительно жесткое. Да, была небольшая блокировка, но в то же время он сумел сохранить траекторию, вот что важно. Считаю, он должен разделить ответственность с Кими, ведь Кими в некотором роде знал, что Оскар на внутренней траектории, и столкновения можно было избежать, пожалуй.

Наверное, Кими также беспокоился из-за того, что на внешней находился Леклер. Сложная ситуация, разумеется, но, думаю, в целом это сурово – штраф для Оскара, а также то, что вину полностью возложили на него.

Теперь все позади, и я подчеркну, что мы уважаем стюардов. Мы принимаем это решение и движемся дальше», – заявил босс.

