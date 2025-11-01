  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»
0

Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»

Ньюи объяснил свой подход к изучению болидов конкурентов.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, почему предпочитает изучать машины соперников вживую на стартовой решетке.  

«Думаю, у всех команд есть фотографы-шпионы. Откровенного говоря, команды знают фотографов-шпионов друг друга и постоянно бегают вокруг в попытке скрыть детали.

В конце каждого гоночного уик-энда у нас набирается бог знает сколько тысяч фотографий. Затем вы стараетесь использовать программу для их сортировки и так далее. Вы получаете огромное количество фотографий, на изучение которых может уйти вся следующая неделя, если быть невнимательным.

Я рассматриваю машины соперников на стартовой решетке по двум причинам.

Во-первых, фотографии, очевидно, двухмерные. Довольно часто на них нельзя рассмотреть болид с интересующего вас ракурса.

Во-вторых, это просто вопрос экономии времени, если честно. Надеюсь, у меня достаточно наметанный глаз, чтобы заметить что-то интересное в 3D – такое, что я смог бы обнаружить только спустя кучу времени, если бы ограничивался только 2000 двухмерных фотографий», – поделился Ньюи.  

Эдриан Ньюи об «Астон Мартин»: «В «Ред Булл» было трудно справиться со взаимными обвинениями. Сейчас у меня чувство дежавю»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эдриан Ньюи: «Если на собрании инженеров не появляются новые идеи, то это просто трата времени»
33 минуты назад
Жак Вильнев: «Способность признать ошибку – не слабость, а невероятная сила Норриса»
36 минут назад
Журналист Барретто: «Пиастри в теории должен снова быть быстрым в Бразилии»
сегодня, 09:47
Лоран Мекьес: «Ред Булл» не обращает внимания на чемпионат. Этот подход не изменится»
сегодня, 09:44
Норрис надел костюм Куартараро на Хэллоуин, чемпион MotoGP-2021 ответил фото в образе Ландо
сегодня, 09:17Фото
Джонни Херберт: «Норрис теперь на другом уровне, старт в Мексике был лучшим в карьере, сомнения в себе позади»
сегодня, 08:40
Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR
сегодня, 07:53
Лоран Мекьес: «Не переживаю по поводу смены регламента»
сегодня, 07:31
«Ф-1» ответила на критику трансляции в Сингапуре: «Мы не показываем ничего, что вводит в заблуждение»
сегодня, 06:55
Зак Браун: «Макларен» не обращает внимания на внешний шум»
сегодня, 06:16
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото