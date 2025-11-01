Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»

Ньюи объяснил свой подход к изучению болидов конкурентов.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, почему предпочитает изучать машины соперников вживую на стартовой решетке.

«Думаю, у всех команд есть фотографы-шпионы. Откровенного говоря, команды знают фотографов-шпионов друг друга и постоянно бегают вокруг в попытке скрыть детали.

В конце каждого гоночного уик-энда у нас набирается бог знает сколько тысяч фотографий. Затем вы стараетесь использовать программу для их сортировки и так далее. Вы получаете огромное количество фотографий, на изучение которых может уйти вся следующая неделя, если быть невнимательным.

Я рассматриваю машины соперников на стартовой решетке по двум причинам.

Во-первых, фотографии, очевидно, двухмерные. Довольно часто на них нельзя рассмотреть болид с интересующего вас ракурса.

Во-вторых, это просто вопрос экономии времени, если честно. Надеюсь, у меня достаточно наметанный глаз, чтобы заметить что-то интересное в 3D – такое, что я смог бы обнаружить только спустя кучу времени, если бы ограничивался только 2000 двухмерных фотографий», – поделился Ньюи.

