Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»

Гутьеррес считает, что Хэмилтон неплохо справляется в «Феррари».

Бывший тест-пилот «Феррари» Эстебан Гутьеррес поделился мнением о выступлениях Льюиса Хэмилтона .

«Кажется, в Мексике ему стало комфортнее за рулем болида. Я был в «Феррари » и понимаю, чем отличается английская команда от итальянской. Буду честен: в «Феррари» очень много давления, но это хорошо организованный хаос.

Без обид, я люблю «Феррари». Думаю, мы все любим. Каждый пилот мечтает выступать за «Феррари». Победить с ней труднее, чем с любой другой командой.

Вот почему все чемпионы, перешедшие в «Феррари», столкнулись с трудностями. Это непросто. В этом плане, мне кажется, Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется. Надеюсь, он использует этот чемпионат как возможность набраться опыта, чтобы в следующем году сделать шаг вперед», – сказал Гутьеррес.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

