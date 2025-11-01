  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»
6

Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»

Гутьеррес считает, что Хэмилтон неплохо справляется в «Феррари».

Бывший тест-пилот «Феррари» Эстебан Гутьеррес поделился мнением о выступлениях Льюиса Хэмилтона.

«Кажется, в Мексике ему стало комфортнее за рулем болида. Я был в «Феррари» и понимаю, чем отличается английская команда от итальянской. Буду честен: в «Феррари» очень много давления, но это хорошо организованный хаос.

Без обид, я люблю «Феррари». Думаю, мы все любим. Каждый пилот мечтает выступать за «Феррари». Победить с ней труднее, чем с любой другой командой.

Вот почему все чемпионы, перешедшие в «Феррари», столкнулись с трудностями. Это непросто. В этом плане, мне кажется, Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется. Надеюсь, он использует этот чемпионат как возможность набраться опыта, чтобы в следующем году сделать шаг вперед», – сказал Гутьеррес.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoФеррари
logoЭстебан Гутьеррес
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет сильного второго пилота, который поддержал бы Ферстаппена. «Макларен» же выступает на чемпионском уровне»
15 минут назад
Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»
сегодня, 14:39
Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «формулы»: «Люди редко идут по подобному пути. В ралли мне было труднее всего»
сегодня, 14:24
Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»
сегодня, 14:02
Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
сегодня, 13:40
Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»
сегодня, 13:25
Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»
сегодня, 12:40
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
сегодня, 12:07
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
сегодня, 12:03
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50