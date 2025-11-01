Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»

Херберт призвал наказывать за инциденты на первом круге.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о срезках на старте Гран-при Мехико.

«На мой взгляд, главная проблема заключается в том, что стюарды закрывают глаза на события первого поворота, первого круга, ведь шины холодные, гонщики еще не разогнались, и за инциденты штрафы не выписывают.

Я не согласен с этим. Речь о лучших пилотах в мире. Разве в Мексике они не устроили балаган на первом круге? Да, но потому, что им сходит это с рук.

Когда Макс [Ферстаппен ] пытался проехать по внешней траектории, а затем у него закончилось место, он выехал за пределы трассы и ничего не потерял. Мы видели, как Шарль [Леклер ] срезал поворот и ничего не потерял – даже приобрел.

Существует особый подход к первому кругу. Обычно считается, что не нужно наказывать за инциденты, ведь это сложный момент для пилотов. Моя проблема в следующем: как мне кажется, все гонщики воспользовались этим – они знали, что последствий не будет. Они все понимают, что на первом круге можно делать практически что угодно.

Я не считаю, что так должно быть, ведь первый круг – часть гонки, часть уик-энда. Мы ведь не на Фестивале «Формулы-Форд». Мы говорим о лучших в мире пилотах, гонщиках «Формулы-1». Ты должен понимать, что покрышки холодные, а если в первый поворот заезжают три или четыре машины и ты допускаешь ошибку, есть риск получить штраф, ведь ты получил преимущество.

Какие-то виды преимущества не считаются таковыми, ведь на первый круг смотрят совсем иначе. Я не согласен. Считаю, это неправильно. Это лучшие гонщики, которые лучше всех оценивают ситуацию. На мокрой трассе они справляются, и все нормально. Но когда говорят о холодных шинах на первом круге – да ладно! Это часть гонок. Нужно действовать чуть умнее», – сообщил британец, ранее работавший стюардом ФИА .

