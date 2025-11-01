Макс Ферстаппен о борьбе с Хэмилтоном: «Это гонки. Со мной тоже так сражались, правила одни для всех»

Ферстаппен назвал инцидент с Хэмилтоном обычной борьбой.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что думает о плотном сражении с соперником из «Феррари » Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мехико, по ходу которого оба гонщика выезжали за пределы трассы.

Стюарды выписали британцу десятисекундный штраф.

«Это гонки. Это то, что мы можем делать по правилам. То, как позволяют действовать стюарды.

Со мной тоже так сражались – почему мне не должно быть позволено? Правила одни для всех», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью DAZN.

