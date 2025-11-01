  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»
3

Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»

«Астон Мартин» нацелен на то, чтобы стать командой-династией.

Руководитель «Астон Мартин» Энди Коуэлл заявил об амбициозных задачах, которые стоят перед британским коллективом.

«Ставьте перед собой цели, которые все считают невозможными, но затем делайте их достижимыми. Видение состоит в том, чтобы пробиться на вершину и остаться на вершине, выиграть несколько титулов подряд.

В этой гонке важно выяснить, что может принести преимущество, а потом достичь этого быстрее, чем соперники. Все сводится к простому графику, где по вертикальной оси отложена эффективность, а по горизонтальной – время. Как увеличить градиент?

Затем все выходит за рамки этого. Как улучшиться, если ты уже впереди? В этот момент ты становишься пионером», – сообщил Коуэлл.

Эдриан Ньюи об «Астон Мартин»: «В «Ред Булл» было трудно справиться со взаимными обвинениями. Сейчас у меня чувство дежавю»

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
logoФормула-1
Эндрю Коуэлл
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет сильного второго пилота, который поддержал бы Ферстаппена. «Макларен» же выступает на чемпионском уровне»
15 минут назад
Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»
49 минут назад
Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «формулы»: «Люди редко идут по подобному пути. В ралли мне было труднее всего»
сегодня, 14:24
Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»
сегодня, 14:02
Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
сегодня, 13:40
Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»
сегодня, 13:25
Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»
сегодня, 12:40
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
сегодня, 12:07
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
сегодня, 12:03
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50