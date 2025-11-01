Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»
Руководитель «Астон Мартин» Энди Коуэлл заявил об амбициозных задачах, которые стоят перед британским коллективом.
«Ставьте перед собой цели, которые все считают невозможными, но затем делайте их достижимыми. Видение состоит в том, чтобы пробиться на вершину и остаться на вершине, выиграть несколько титулов подряд.
В этой гонке важно выяснить, что может принести преимущество, а потом достичь этого быстрее, чем соперники. Все сводится к простому графику, где по вертикальной оси отложена эффективность, а по горизонтальной – время. Как увеличить градиент?
Затем все выходит за рамки этого. Как улучшиться, если ты уже впереди? В этот момент ты становишься пионером», – сообщил Коуэлл.
