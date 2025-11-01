Гюнтер Штайнер: «Раньше взял бы Пиастри в команду мечты, сейчас – Бортолето»

Штайнер заменил Пиастри на новичка «Ф-1» в своей команде мечты.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер высказался о том, кого из действующих пилотов нанял бы в свою команду мечты.

«Я бы пригласил Макса Ферстаппена , безусловно, и раньше я все время говорил, что взял бы Оскара Пиастри . Но, думаю, сейчас я выберу одного из новичков, Габриэла Бортолето. Я бы пригласил Макса и Габриэла», – отметил итальянец.

Гюнтер добавил, что база виртуального коллектива должна быть основана на примере «Мерседеса », а идеальным конструктором стал бы Эдриан Ньюи из «Астон Мартин»:

«Ему нужны еще люди, но мы найдем их потом. Считаю, это была бы довольно успешная команда – со мной как руководителем, естественно».

