Гюнтер Штайнер: «Раньше взял бы Пиастри в команду мечты, сейчас – Бортолето»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, кого из действующих пилотов нанял бы в свою команду мечты.
«Я бы пригласил Макса Ферстаппена, безусловно, и раньше я все время говорил, что взял бы Оскара Пиастри. Но, думаю, сейчас я выберу одного из новичков, Габриэла Бортолето. Я бы пригласил Макса и Габриэла», – отметил итальянец.
Гюнтер добавил, что база виртуального коллектива должна быть основана на примере «Мерседеса», а идеальным конструктором стал бы Эдриан Ньюи из «Астон Мартин»:
«Ему нужны еще люди, но мы найдем их потом. Считаю, это была бы довольно успешная команда – со мной как руководителем, естественно».
Габриэл Бортолето: «Алонсо – один из величайших гонщиков всех времен, который заслужил гораздо больше титулов»
«Нет, «правила папайи» очень хорошие». Штайнер пошутил о том, нужно ли «Макларену» ставить на Норриса – ранее Гюнтер призывал работать на Пиастри