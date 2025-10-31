Эдриан Ньюи об «Астон Мартин»: «В «Ред Булл» было трудно справиться со взаимными обвинениями. Сейчас у меня чувство дежавю»

Ньюи сравнил работу в «Ред Булл» и «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи рассказал, чем положение в команде напоминает ему «Ред Булл ».

«Вопрос о том, как обстоят наши дела, связан с культурой внутри команды.

Когда я начинал работать в «Ред Булл», команда представляла собой руины «Ягуара», которым много лет управлял «Форд» и который так и не достиг значительных успехов – из-за чего люди начали терять веру в то, что они когда-нибудь смогут победить в гонке.

Как только вы перестаете верить в успех, то все идет не так, потому что укореняется удовлетворенность уже имеющимся, укореняется лень, закрадывается неуверенность в себе.

Если вы будете неосторожны, то возникнет культура взаимных обвинений. В «Ред Булл» было довольно трудно с этим справиться. Не буду много рассказывать, но сейчас у меня возникает чувство дежавю», – сказал Ньюи.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

