Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет сильного второго пилота, который поддержал бы Ферстаппена. «Макларен» же выступает на чемпионском уровне»

Норрис высказался о борьбе с Ферстаппеном за титул.

Пилот «Макларена » ответил на вопрос, может ли стратегия команды в виде «правил папайи» помешать ему и Оскару Пиастри в борьбе за титул, превратившись в преимущество для Макса Ферстаппена .

«Я так не думаю. Люди могут говорить что угодно, высказывать свои точки зрения – у всех есть право на это. Но я не согласен с таким мнением.

Не думаю, что командная стратегия мешала нам по ходу сезона. Конечно, люди будут утверждать обратное. Людям нравится создавать еще больше вопросов и противоречий.

В этом году мы прибавили как команда, ведь у нас есть два пилота, которые хорошо выступают. Вот почему мы уже выиграли Кубок конструкторов.

«Ред Булл » борется за чемпионский титул, но у них нет второго пилота, который выступал бы на достаточно хорошем уровне, чтобы поддержать Макса.

Мы со многим очень хорошо справляемся – но не всегда получаем за это признание. Как команда мы выступаем хорошо. И мы продолжим выступать на том же уровне – на чемпионском уровне», – заявил Норрис .

