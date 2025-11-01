  • Спортс
  Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «формулы»: «Люди редко идут по подобному пути. В ралли мне было труднее всего»
0

Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «формулы»: «Люди редко идут по подобному пути. В ралли мне было труднее всего»

Алонсо оценил переход Рованперы из ралли в «формулы».

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением о решении двукратного чемпиона WRC Калле Рованперы сменить дисциплину: в следующем сезоне гонщик «Тойоты» будет выступать в японской «Супер-Формуле».

Алонсо обладает большим опытом в различных автоспортивных категориях. Испанец выступал в «Инди-500», «24 часах Ле-Мана» и «Дакаре».

«Любопытно посмотреть, как он справится. Он невероятно талантливый пилот, который определенно столкнется с некоторыми трудностями. Люди редко идут по подобному пути – из ралли в «формулы». Чаще бывает наоборот. Это будет хорошая проверка навыков.

Когда он дебютирует в «Супер-Формуле», то для него это будет не первый опыт за рулем болида. Уверен, он проведет много дней в симуляторе и пройдет подготовку в младших сериях, прежде чем поехать в самой «Супер-Формуле».  

Самая непростая дисциплина? Труднее всего было в ралли. Но гонки на выносливость тоже обладают своими отличиями. Совершенно по-другому устроены гонки на овалах. В ралли ты постоянно работаешь обеими ногами – с тормозом и газом. Пределы машины, твои возможности – все это невероятно сильно отличается.

Мне тогда повезло, поскольку после первых тестов я мог проехать пассажиром вместе с [победителем «Дакара» 2009 года в классе внедорожников] Жиниэлем де Вильерсом или [пятикратным победителем «Дакара» в классе внедорожников] Нассером [Аль-Аттией] и открыть для себя новое понимание пределов машины. Они показали мне, как пилотировать, поскольку, когда я ехал сам, я пилотировал намного ниже своих возможностей.

В «формулах» не получится применить такой наставнический подход, ведь тут нельзя проехать вместе с другим пилотом в одной машине. Из-за этого будет сложнее. С другой стороны, у команд в «формулах» больше данных. В ралли или «Дакаре» такого количества данных нет», – рассказал Алонсо.

Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
