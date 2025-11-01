  • Спортс
  • Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»
Аяо Комацу: «Рованпера не входит в планы «Хааса». Интересы «Тойоты» нас не касаются»

В «Хаасе» заявили, что не планируют подписывать Рованперу.

Двукратный чемпион WRC и пилот «Тойоты» Калле Рованпера покинет ралли после текущего сезона и перейдет в «Супер-Формулу». В случае успеха финн планирует перебраться в «Ф-2», а позже и в «Ф-1».

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу ответил на вопрос, может ли команда предоставить Рованпере место для участия в TPC (тестах на машинах прошлых лет, где болидам должно быть минимум два года) в среднесрочной перспективе в рамках сотрудничества с «Тойотой».

«Нет, мы такого не планируем», – ответил Комацу.

Тогда у него уточнили, связано ли это с тем, что Рованпере еще рано участвовать в тестах «Ф-1».

«У нас вообще нет такого в планах. [Интересы «Тойоты»] нас не касаются. Если он окажется хорош, то это замечательно. Полагаю, тут могут возникнуть серьезные трудности. Если он окажется быстрым, то хорошо, что у нас есть к нему доступ. Но он не входит в наши текущие планы», – резюмировал руководитель «Хааса».  

Рованпера завершил первые тесты за рулем болида «Ф-2» в преддверии перехода в японскую «Супер-Формулу»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
чемпионат мира по ралли
Тойота WRC
