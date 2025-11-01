  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
0

Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»

Брукхаймер заявил о планах снять продолжение фильма про «Формулу-1».

Продюсер фильма «Ф-1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что встретился с Льюисом Хэмилтоном для того, чтобы обсудить потенциальный сиквел.

«Пару недель назад мы встретились с Льюисом Хэмилтоном и начали обсуждать некоторые идеи.

Мы сейчас в Лондоне. Мы оказывали фильм дважды каждый вечер на протяжении последних трех дней. У нас есть аудитория, и первый вопрос, который я ей задаю: «Кто из вас не видел этот фильм?» Процентов 80 поднимают руки – это невероятно.

Другие 20 процентов видели фильм уже несколько раз. Люди, которые еще его не смотрели, говорят, что такое кино не для них. Это кино как раз для вас. Фильм эмоциональный, веселый – отличный способ провести вечер.

Если вы собираетесь снять фильм о «Формуле-1», то лучше делать это по-настоящему – именно этого хотели Джо [Косински, режиссер] и вся команда. Они провели четыре месяца тренируясь с этими машинами, начиная с «Ф-4», потом «Ф-2» и заканчивая нашей окончательной версией.

Этот опыт не был бы возможен без поддержки «Ф-1». Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор «Формулы-1», помог сделать этот фильм максимально аутентичным, позволив нам посетить девять разных трасс», – сказал Брукхаймер.

Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoЛьюис Хэмилтон
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
фильмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»
1 минуту назад
Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»
38 минут назад
Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»
сегодня, 12:40
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
сегодня, 12:07
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
сегодня, 12:03
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
сегодня, 11:36
Бывший механик «Ред Булл» Николас: «В 2026-м команда впервые будет использовать собственный двигатель – она явный аутсайдер»
сегодня, 11:36
Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
сегодня, 10:48
Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»
сегодня, 10:24
Лукас ди Грасси: «Если дуэт «Макларена» проиграет титул, то это будет самое удивительное событие в истории спорта»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50