Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»

Брукхаймер заявил о планах снять продолжение фильма про «Формулу-1».

Продюсер фильма «Ф-1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что встретился с Льюисом Хэмилтоном для того, чтобы обсудить потенциальный сиквел.

«Пару недель назад мы встретились с Льюисом Хэмилтоном и начали обсуждать некоторые идеи.

Мы сейчас в Лондоне. Мы оказывали фильм дважды каждый вечер на протяжении последних трех дней. У нас есть аудитория, и первый вопрос, который я ей задаю: «Кто из вас не видел этот фильм?» Процентов 80 поднимают руки – это невероятно.

Другие 20 процентов видели фильм уже несколько раз. Люди, которые еще его не смотрели, говорят, что такое кино не для них. Это кино как раз для вас. Фильм эмоциональный, веселый – отличный способ провести вечер.

Если вы собираетесь снять фильм о «Формуле-1», то лучше делать это по-настоящему – именно этого хотели Джо [Косински, режиссер] и вся команда. Они провели четыре месяца тренируясь с этими машинами, начиная с «Ф-4», потом «Ф-2» и заканчивая нашей окончательной версией.

Этот опыт не был бы возможен без поддержки «Ф-1». Стефано Доменикали , президент и исполнительный директор «Формулы-1», помог сделать этот фильм максимально аутентичным, позволив нам посетить девять разных трасс», – сказал Брукхаймер.

