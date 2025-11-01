  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»
3

Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»

Аналитик F1 TV назвал Бермэна предполагаемым преемником Хэмилтона.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джеймс Хинчклифф высоко оценил первый полноценный сезон гонщика «Хааса» Оливера Бермэна и допустил замену Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в обозримом будущем.

«Учитывая, что он прошел через Академию «Феррари», провел (довольно успешный) дебют за команду в прошлом году, а сейчас растет и показывает результат неделю за неделей, никого не удивит, если Бермэн унаследует место, которое занимает Хэмилтон, когда семикратный чемпион решит завершить карьеру в «Формуле-1».

Не стоит и говорить о том, что такие выступления Бермэна, как кажется, обеспечат ему место на решетке на многие годы вперед – в Скудерии или нет.

Когда он квалифицируется высоко, то в гонке остается там же и зарабатывает очки. Если суббота получается тяжелой, в воскресенье он затаскивает машину туда, где ей место.

Даже за серию гонок без очков в середине сезона винить сложно, ведь тогда он четырежды финишировал 11-м.

Если не считать нескольких ошибок новичка в начале года, Бермэн предстает всесторонне развитым пилотом Гран-при», – отметил Хинчклифф.

«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)

Журналист Хант: «Бермэн – готовая замена для Хэмилтона в «Феррари». Переход в 2027-м был бы логичным»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoИндикар
logoХаас
возможные переходы
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoОливер Бермэн
Джеймс Хинчклифф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «У «Ред Булл» нет сильного второго пилота, который поддержал бы Ферстаппена. «Макларен» же выступает на чемпионском уровне»
14 минут назад
Эстебан Гутьеррес: «Феррари» – это хорошо организованный хаос. Хэмилтон выступает не так плохо, как кажется»
48 минут назад
Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»
сегодня, 14:39
Фернандо Алонсо о переходе Рованперы в «формулы»: «Люди редко идут по подобному пути. В ралли мне было труднее всего»
сегодня, 14:24
Продюсер фильма «Ф-1» Брукхаймер о возможном сиквеле: «Обсудил некоторые идеи с Хэмилтоном»
сегодня, 13:40
Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»
сегодня, 13:25
Журналист Sky Sports Лэзенби: «Ферстаппен – невероятно простой человек. Макс сохранил свою сущность, а так бывает не со всеми пилотами»
сегодня, 12:40
Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
сегодня, 12:07
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
сегодня, 12:03
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50