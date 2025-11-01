Джеймс Хинчклифф: «Никого не удивит, если Бермэн унаследует место Хэмилтона в «Феррари»

Аналитик F1 TV назвал Бермэна предполагаемым преемником Хэмилтона.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джеймс Хинчклифф высоко оценил первый полноценный сезон гонщика «Хааса » Оливера Бермэна и допустил замену Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в обозримом будущем.

«Учитывая, что он прошел через Академию «Феррари», провел (довольно успешный) дебют за команду в прошлом году, а сейчас растет и показывает результат неделю за неделей, никого не удивит, если Бермэн унаследует место, которое занимает Хэмилтон, когда семикратный чемпион решит завершить карьеру в «Формуле-1».

Не стоит и говорить о том, что такие выступления Бермэна, как кажется, обеспечат ему место на решетке на многие годы вперед – в Скудерии или нет.

Когда он квалифицируется высоко, то в гонке остается там же и зарабатывает очки. Если суббота получается тяжелой, в воскресенье он затаскивает машину туда, где ей место.

Даже за серию гонок без очков в середине сезона винить сложно, ведь тогда он четырежды финишировал 11-м.

Если не считать нескольких ошибок новичка в начале года, Бермэн предстает всесторонне развитым пилотом Гран-при», – отметил Хинчклифф.

«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)

Журналист Хант: «Бермэн – готовая замена для Хэмилтона в «Феррари». Переход в 2027-м был бы логичным»