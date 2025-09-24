Берни Экклстоун об иске Массы: «Никто никогда в жизни не отменит гонку. Юристы не понимают, как дело может слушаться в суде»

Экклстоун резко высказался об иске Массы.

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил о своем отношении к иску экс-гонщика «Феррари » Фелипе Массы против него, ФИА и чемпионата из-за Гран-при Сингапура -2008.

Бразилец полагает, что ФИА и «Ф-1» были обязаны отменить результаты той гонки из-за намеренной аварии пилота «Рено » Нельсона Пике-младшего.

«Никто никогда в жизни не отменит гонку и не изменит ее результаты. Всегда происходят какие-то вещи, из-за которых кто-то хотел бы отменить гонку, если бы мог.

Пытаться убедить президента ФИА созвать экстренное совещание, где ФИА могла бы отменить гонку – никаких предпосылок для этого не было.

Макс [Мосли, президент ФИА в 2008-м] знал, что в тот момент доказательств было недостаточно, чтобы что-то сделать. Все началось позже, когда юный Нельсон понял, что у него не будет места на следующий год, и решил высказаться.

Макс не говорил, что нам нужно прикрыть это дело. Просто это было бы нездорово для имиджа «Формулы-1», – заявил 94-летний британец.

Берни также прокомментировал свое интервью немецкому изданию, где говорил, что результаты гонки в Сингапуре следовало аннулировать:

«Я даже не помнил о том чертовом интервью. Я дал его кому-то в Германии, и английский у того парня был не очень хорошим, он оставлял заметки, а потом это подхватил кто-то из Англии.

Мои юристы, юристы ФИА и «Ф-1» не понимают, как это дело может слушаться в суде».

