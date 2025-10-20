  • Спортс
  • Тото Вольфф о Ферстаппене: «Не уверен, что только Макс смог бы так выступать. У «Ред Булл» быстрейший болид»
22

Тото Вольфф о Ферстаппене: «Не уверен, что только Макс смог бы так выступать. У «Ред Булл» быстрейший болид»

Вольфф порассуждал о вкладе «Ред Булл» в успехи Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф похвалил Макса Ферстаппена после победы на Гран-при США, но отметил и существенный прогресс «Ред Булл».

Кроме того, австриец высказался о шансах четырехкратного чемпиона «Формулы-1» защитить титул.

«Отстающему всегда чуть проще с психологической точки зрения. Расклады не в его пользу. Мы считали до гонки – в районе 19 или 21 процента, что-то в таком духе.

Но не обращайте внимания на мои слова. Как бы то ни было, вероятность очень низкая. Но один сход может изменить все. Это влияет и на поведение пилота: насколько агрессивно действовать при обгонах? Это было видно на примере Ландо [Норриса], который в итоге пошел в атаку. Но иногда трудно решить, стоит ли рисковать.

Я считаю, что Макс великолепен, но не уверен, что только он смог бы так выступать. [«Ред Булл»] полностью доработал машину. Сейчас это быстрейший болид, Макс набирает больше всех очков. Но он настолько хороший пилот, насколько это возможно», – заявил Тото.

Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона

Ферстаппен после победы: «Шанс на титул есть, надо выдавать такие уик-энды до финиша сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при США
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
