Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона
Ферстаппен догнал Феттеля по одному из показателей.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал первым на Гран-при США, благодаря чему в 122-й раз поднялся на подиум.
Столько же попаданий в топ-3 у другого четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
Больше подиумов только у двух пилотов: Михаэля Шумахера (155) и Льюиса Хэмилтона (202).
Опубликовал: Тимофей Поршнев
