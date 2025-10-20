  • Спортс
3

Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона

Ферстаппен догнал Феттеля по одному из показателей.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал первым на Гран-при США, благодаря чему в 122-й раз поднялся на подиум.

Столько же попаданий в топ-3 у другого четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Больше подиумов только у двух пилотов: Михаэля Шумахера (155) и Льюиса Хэмилтона (202).   

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
