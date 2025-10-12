0

Эксперт The Race Строу о Леклере: «Проблема в болиде и команде, а не в пилоте»

Строу заявил, что проблема в «Феррари», а не в Леклере.

Журналист The Race Эдд Строу прокомментировал мнение Шарля Леклера – пилот «Феррари» оценивает свой сезон как очень хороший. В последние недели ходят слухи о недовольстве монегаском со стороны инженеров Скудерии.

Эксперт отметил, что гонщик с 2020-го не выпадает из топ-4 по итогам сезона в рейтинге издания, а в прошлом году стал вторым.

В 2025-м Леклер уверенно превосходит Льюиса Хэмилтона по всем показателям: поулам (1:0), подиумам (5:0), финишам впереди партнера по команде (13:3), квалификационной дуэли (13:5) и кругам впереди напарника (820:210).

По мнению Строу, Шарль впечатляюще провел первую половину сезона, однако в последние месяцы ситуация ухудшилась.

«И все же, хотя у Леклера были три разочаровывающих уик-энда за последние семь этапов – Сильверстоун, Баку и Сингапур, в целом его выступления в этом году были хорошими.

И, очевидно, нет сомнений в том, что проблема в болиде и команде, а не в пилоте», – подытожил обозреватель.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Шарль Леклер: «Не хочу ни о чем сожалеть. Сделаю все возможное, чтобы вернуть «Феррари» на вершину»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
